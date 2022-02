Euroopa ja USA reguleerivad asutused soovitavad pankadel valmistuda Vene küberrünnakuteks

Venemaa ja Ukraina vaheline vastasseis on ärritanud Euroopa poliitikuid ja ärijuhte, kes kardavad sissetungi, mis tekitaks kahju kogu piirkonnale. Nüüd on Euroopa Keskpank, kes teostab järelevalvet Euroopa suurimate laenuandjate üle, valvel seoses Venemaalt lähtuvate küberrünnakutega pankade vastu, kirjutab Reuters.

Kui varem oli reguleeriv asutus keskendunud tavalistele pettustele, mis pandeemia ajal õitsesid, siis Ukraina kriis on suunanud nende tähelepanu Venemaalt pärinevatele küberrünnakutele, küsitledes näiteks panku nende kaitsevõime kohta. Euroopa pangad on korraldanud ka kübersõjamänge, et testida oma võimekust rünnakut tõrjuda.

Kreml on küll korduvalt eitanud, et Vene riigil on midagi pistmist ülemaailmsete häkkimistega, ning öelnud, et on valmis tegema koostööd USA ja teistega küberkuritegevuse vastu võitlemisel.