Kas kodulaenud kallinevad ehk mis saab intressimääradest?

Need on leebemad sõnumid pärast Lagarde'i eelmise nädala üllatuslikku avaldust, kus ta ei välistanud enam tänavust intressitõusu. See tulenes euro ajaloo kiireimast inflatsioonist.

Euroopa majandus pole ülekuumenenud

«USA majandus on ülekuumenenud, samas kui meie majandus pole seda kaugeltki,» ütles ta. «Seetõttu saame – ja peame – tegutsema ettevaatlikumalt. Me ei taha taastumist ära lämmatada.»

Eesti pangad on kodulaenu intressi fikseerimise suhtes ettevaatlikud

Euroopa Keskpanga otsused intressi tõstmise kohta mõjutavad otseselt kodulaenu maksjaid. Need kodulaenu omanikud, kes soovivad end intressitõusu vastu kaitsta intressimäära fikseerimisega, ei pruugi seda teha saada.

Swedbank pakub klientidele baasintressina 6-kuu Euribori, mis oma olemuselt fikseeribki intressi kuueks kuuks. Keskmiselt võetakse eluasemelaenud 24 aastaks ja kogu selleks perioodiks laenuintressi fikseerida ei saa.

Neile, kes soovivad fikseeringut eelkõige just kuumakse pärast, pakub Swedbank fikseeritud annuiteetgraafikut kuue kuu Euriboriga, ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Fikseeritud annuiteetgraafikus on kokku lepitud kuumakse ning kui Euribor tõuseb, pikeneb laenuperiood vastavalt, et kuumakse jääb samaks. Kui Euribor tõuseb niipalju, et lepingus toodud maksimaalne periood, lõpptähtaeg, on saabunud, siis ainult siis tõuseb laenu kuumakse. Kui Euribor langeb, muutub vastavalt ka laenu lõpptähtaeg.

«Fikseeritud annuiteedigraafiku kaks tugevust on muutuv intressimäär ja paindlik laenu lõppkuupäev koos samaaegse fikseeritud maksega,» ütles Pärgma. «Laenuvõtja tasub rohkem laenu põhisummat endale sobiva kuumaksega ning säästab intressikuludelt.»

SEBs oli möödunud aastal väljastatud uutest eluasemelaenudest keskmiselt kolmel protsendil fikseeritud intressimäär. Viimastel kuudel on klientide huvi intressimäära fikseerimise vastu mõnevõrra kasvanud.

SEB-s on võimalik intressimäär kuni viieks aastaks fikseerida. Intressimäära fikseerides lisandub kliendipõhisele intressimarginaalile Euribori asemel fikseeritud baasintressimäär, mis arvutatakse rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel kliendi soovitud perioodiks, ütles SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

Intressimäära fikseerimine leiab eelkõige kasutust riskide maandamiseks, andes kliendile kindluse, et laenumaksete suurus perioodi jooksul ei muutu. Samas tuleb selle kasutamisel arvestada teatud piirangutega. Intressimäära fikseerimist ei saa kasutada laenu osade kaupa kasutusele võtmisel, sest pank ei saa üldjuhul võimaldada sama intressitasemega laenuressurssi pikema aja jooksul.

«Samuti tuleb fikseeritud intressimäära korral arvestada asjaoluga, et turu intressimäärade languse korral võib laenulepingu tingimuste muutmine, näiteks enne kokkulepitud tähtaega laenu tagasimaksmine või intressimäära ujuvaks muutmine, osutuda laenusaajale kulukaks,» märkis Koplimäe.

LHV Pank aga ei paku üldse kodulaenu intresside fikseerimise võimalust, kinnitas kommunikatsioonijuht Priit Rum.