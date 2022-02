Savisaar: töötan selle nimel, et RMK kestvuslepingud oleksid avalikud

«Praeguse info põhjal ei näe ma ühtegi põhjust, miks peaksid teatud punktid olema salastatud,» rääkis Savisaar. «Meeles tuleb pidada, et metsa majandades ei ole RMK eesmärgiks ilmtingimata võimalikult suure tulu teenimine, vaid puude taga tuleb näha ka metsa. Müüki teostades on eesmärk toetada kodumaist ettevõtlust ja müüa puitu peamiselt Eesti ettevõtetele, kes loovad töökohti maapiirkondades ja väärindavad meie metsast tulevat toorainet. Seeläbi saab tööd hinnanguliselt 20 000 inimest.»

«Keskerakonna jaoks on oluline, et hoiaksime metsal kui meie ühisel rikkusel järjepidevalt poliitilist pilku peal. Esile kerkinud kitsaskoht kestvuslepingute läbipaistvuse osas vajab lahendust saamaks kindluse, et RMK majandab Eestimaa metsa piisavalt efektiivselt ja jätkusuutlikult. Mets on meie rahva ühine vara ning mida läbipaistvamad ja arusaadavamad on metsaga tehtavad tehingud, seda rohkem me suudame oma elukeskkonda kaitsta,» lausus Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.