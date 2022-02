Kaljulaid: Eesti peab olema globaalse rohepöörde eestvedaja

«Eesti majandus toetub väga suures mahus ekspordile, mistõttu peame arvestama, et kui 99% meie kaubanduspartneritest tahavad olla kliimaneutraalsed, siis ilma keskkonda arvestava majanduseta ei ole meil varsti enam kellegagi kaubelda. Maailma majandus tervikuna muutub ja me ei saa enam toetada neid, kes end tulevikuks ette ei valmista ja kohaneda ei taha,» rääkis Kaljulaid.

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk rääkis, et eesmärk on luua 2025. aastaks Eestile tasakaalus majanduse plaan ning ühiskondlik kokkulepe selle elluviimiseks: «Asutasime Rohetiigri selleks, et aidata riigil sisustada ja kiirendada Eesti jõudmist tasakaalus majanduse mudeli loomise ja rakendamiseni. Tänaseks oleme juba koondanud 60 ettevõtet ja organisatsiooni, kes soovivad rohepööret eest vedada ning seadnud eesmärgiks kasvada 200 liikmega organisatsiooniks.»