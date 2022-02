«Samas tuleb tähele panna, et arenevate turgude indeks langes vaid 0,5%. Esmakordselt peaaegu kahe aasta jooksul langetas Hiina keskpank intressimäärasid, et toetada majandust, kuna kasv on aeglustunud seoses keerulise olukorraga kinnisvarasektoris ja korduvate koroonaviiruse puhangute mõjude tõttu,» rääkis Luminori varahaldur Kalle Kose. «See näitab, et finantsriskide maandamise asemel on prioriteediks saanud majanduskasvu elavdamine.»