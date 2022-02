Rumalad ei võta kiire inflatsiooni ajal kodulaenu

Meil on suhteliselt kiire majanduskasv. Majanduse ja jaekaubanduse arengut toetab väga väike tööpuudus ja kiire palgakasv. Ettevõtete vaatest on keeruline töötajaid hoida ja leida. Palgakasv saab kindlasti olema suhteliselt kiire ja see suundub tagasi tarbimisse ja laenuvõtmisse.