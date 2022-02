Macron: Prantsusmaa ehitab kuni 14 uut tuumareaktorit

Tuumaenergia moodustab 70 protsenti Prantsuse elektrivarustusest ja on olnud riigi majanduse üks alustalasid juba 1970.-ndatest. Hiljutisi katseid ehitada uue põlvkonna reaktoreid ja vanemaid välja vahetada on saatnud aga kulude kuhjumine ja viivitused.

«Ma tahan, et ehitataks kuus EPR2-te ja me alustame uuringuid veel kaheksa EPR2 ehitamiseks,» ütles Macron viitega uue põlvkonna reaktoritele, mida töötab välja riiklik energiahiid EDF.

«See (tuumaenergia) on ökoloogiline, see võimaldab toota süsinikuvaba elektrit, see aitab meile jõuda energiasõltumatuseni ja toota elektrit, mis on väga konkurentsivõimeline,» lisas presidendi abi.