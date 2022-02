Venemaa: Google rikkus monopolivastast seadust

Vene Föderaalne Monopolivastane Amet (FAS) teatas, et Google'i reeglid, mis puudutavad kontode loomist, keelamist ja blokeerimist ning sisu levitamist on läbipaistmatult kallutatud ja prognoosimatud.

Google'i esindaja ütles Vene riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti, et USA ettevõte ootab otsuse teksti, et seda uurida.

Venemaa on viimastel aastatel hakanud survestama Lääne sotsiaalmeediaplatvorme. President Vladimir Putin ütles, et need ettevõtted on muutumas sama mõjuvõimsaks kui valitud valitsused.