Von der Leyen: EL investeerib Aafrikasse 150 miljardit eurot

See on EL-i Global Gateway investeerimisskeemi esimene piirkondlik plaan.

Global Gateways nähakse Euroopa Liidu vastust Hiina Vöö ja Tee strateegiale ning selle eesmärk on mobiliseerida 2027. aastaks kuni 300 miljardi euro väärtuses investeeringuid avalikele ja erataristutele üle maailma. Skeem peaks koondama erasektori, EL-i institutsioonide ja liikmesriikide investeeringuid.

Von der Leyen ütles neljapäeval, et on uhke võimaluse üle teatada rohkem kui 150 miljardi euro suurusest Aafrika investeerimisplaanist.

Euroopa Komisoni juht saabus kolmapäeval Dakari, et valmistuda EL-i ja Aafrika Liidu (AL) tippkohtumiseks 17.-18. veebruaril.

«Tippkohtumisel on investeeringud arutelu keskmes, sest need on meie ühiste ambitsioonide vahendid,» ütles ta