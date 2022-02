Noortel läheb kinnisvara soetamine järjest keerulisemaks

Jaanuari näitel oli näiteks Tallinnas aastatel 1940 - 1990 ehitatud tüüpkorterite osas aastane hinnatõus 30% tasemel. 2022. aastal on eeskätt nooremapoolsetel koduostjatel üha keerulisem oma esimest kodu soetada, kuna varade hinnad kasvavad kiiremini kui nende sissetulek ning omafinantseeringu kogutava raha juurdekasv. Kui seni on eeskätt Eesti Keskpank juhtinud tähelepanu, et KredExi poolt käendatud eluasemelaenude segmendis on riskid kõige suuremad, siis 2022. aasta vältel võib oodata vastavas turusegmendis riskide edasist kasvamist.