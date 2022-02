Euroopa Komisjon langetas Eesti tänavust majanduskasvu ootust

Seejuures on Eesti majanduse prognoositav kasv sel aastal Baltikumi riikidest väikseim – Leedu SKP kasvuks prognoosib Euroopa Komisjon 3,4 protsenti, Lätis 3,6 protsenti.

Eesti SKP kasvuks jäi komisjoni hinnangul 2021. aastal 7,5 protsenti, 2023. aastal 4 protsenti, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

2021. aasta kiire taastumine 2020. aasta madalseisust toimus tänu eratarbimisele, mida toetavad soodsad tingimused tööturul ja pensionifondi teise samba väljamaksed. Majanduse taastumisele aitavad kaasa ka investeeringud nii era- kui avalikus sektoris, sealhulgas Euroopa Liidu (EL) toetused. Ka 2021. aasta SKP kasvu näitajat on võrreldes komisjoni sügisprognoosiga korrigeeritud allapoole, eelkõige SKP tegelike tulemuste korrigeerimise tõttu eelmise aasta esimeses pooles. Kasv aeglustus prognoosi järgi ka kõrgete energiahindade ja tarneahelate jätkuvate kitsaskohtade tõttu.

Inflatsioon prognoosi kohaselt jätkub, jõudes 2022. aasta 2021. aasta 4,5 protsendilt 6,1 protsendi juurde. Selle põhjuseks on energiakandjate hinna tõus, mis kandub üle ka teiste kaupade ja teenuste hindadesse. Inflatsiooni taandumist 2 protsendi juurde oodatakse 2023. aasta lõpuks energiaturgude normaliseerudes.

2022. aasta talvise majandusprognoosi kohaselt kasvab EL-i majandus pärast 2021. aasta märkimisväärset 5,3-protsendist kasvu 2022. aastal 4 protsenti ja 2023. aastal 2,8 protsenti. Euroala majanduskasv peaks 2022. aastal olema samuti 4 protsenti ning kahanema 2023. aastal 2,7 protsendile.

EL tervikuna saavutas pandeemiaeelse SKP taseme 2021. aasta kolmandas kvartalis ja prognooside kohaselt jõuavad kõik liikmesriigid selle verstapostini 2022. aasta lõpuks.

Pärast majandustegevuse eelmise aasta kevadel alanud ja varasügisel jätkunud jõulist elavnemist, aeglustus EL-i majanduskasv 2021. aasta viimases kvartalis hinnanguliselt 0,4 protsendile võrreldes kolmanda kvartali 2,2 protsendiga. Kuigi aeglustumist prognoositi juba 2021. aasta sügise majandusprognoosis, oli aeglustumine prognoositust järsem. Selle taga on eelkõige COVID-19 nakatumiste kasv, kõrged energiahinnad ja jätkuvad tarnehäired.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni sõnul on Euroopa majandust on sel talvel jahutanud omikroni kiire levik ning energiahindade tõusust ja pidevatest tarneahela häiretest tingitud inflatsiooniralli. «Kuna need mõjud peaksid järk-järgult leevenema, prognoosime, et majanduskasv kiireneb taas juba sel kevadel. Hinnasurve püsib tõenäoliselt tugevana kuni suveni, pärast seda aga peaks inflatsioon aeglustuma, kuna energiahindade kasv pidurdub ja tarneraskused vähenevad. Ebakindlus ja riskid on aga endiselt suured,» nentis ta.

Kasvu kujundab endiselt pandeemia ning surve paljude EL-i riikide tervishoiusüsteemidele on suurenenud, samuti on haigestumise, ennetava karantiini või hoolduskohustuste tõttu tekkinud töötajate nappus. Ka logistika ja tarnimise kitsaskohad, sealhulgas pooljuhtide ja mõnede metallkaupade nappus, jäävad vähemalt aasta esimesel poolel tootmist mõjutama. Samuti eeldatakse, et energiahinnad jäävad kõrgeks sügisprognoosis eeldatust pikemaks ajaks, mis pärsib majanduskasvu pikema aja jooksul ja suurendab inflatsioonisurvet.