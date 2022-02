Viru Keemia Grupp (VKG) palub Taavi Aasale ja Tanel Kiigele saadetud kirjas, et koroonaviiruse omikrontüvega nakatunud töötajad saaksid haigussümptomite puudumisel juba viie päeva pärast tööle naasta, sest muidu tekib risk, et elutähtsa teenuse osutamine satub ohtu. Omikrontüvega on nakatunud 9% töötajatest.