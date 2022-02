Tesla seisab taas silmitsi ulatusliku rassismisüüdistusega

Osariigi õiglase tööhõive ja eluaseme agentuur (DFEH) sai kaebusi sadadelt töötajatelt ja leidis tõendeid selle kohta, et Tesla Fremonti tehases esineb rassilist segregatsiooni, mustanahalisi töötajaid diskrimineeritakse tööülesannete, distsipliini, töötasu ja edutamise osas ning tegemist on nende suhtes vaenuliku töökeskkonnaga, ütles agentuuri direktor Kevin Kish kolmapäeva hilisõhtul tehtud avalduses.

Tesla ütles teisipäevases ajaveebipostituses enne hagi esitamist, et ettevõte «palub kohtul juhtum peatada ja astub muid samme, et tagada faktide ja tõendite kontroll».

DFEHi teatel rääkis üks mustanahaline töötaja, et on kuulnud rassilisi solvanguid 50–100 korda päevas. Mõned, kes kaebasid solvava keelekasutuse üle, ütlesid, et nende juhendajad ja juhid olid kuritarvitamises aktiivsed osalised või selle tunnistajad. Agentuuri e-posti teel saadetud avalduse kohaselt nägid mustanahalised töötajad igapäevaselt rassistlikku grafiteid tualettruumide seintel, kappidel, pinkidel, töökohtadel, söögilaudadel ja puhkeruumis.

Tehases töötab üle 10 000 inimese

Agentuur on osariigi tasandi ekvivalent tuntuimale USA võrdsete töövõimaluste komisjonile, mille missioon on kaitsta kalifornialasi ebaseadusliku diskrimineerimise eest tööhõive, eluaseme ja majutuse valdkonnas. DFEH teatas Teslale 3. jaanuaril, et neil on alust kaebus esitada. Tesla hoiatas investoreid agentuuri uurimise eest aastaaruandes, mille ta esitas sel nädalal USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile.

Teslal on üle 99 000 töötaja üle maailma ja Fremonti tehases töötab üle 10 000 inimese. Miljardär Elon Muski juhitud autofirma kolis eelmisel aastal oma ettevõtte peakorteri Californiast Palo Altost Texase osariiki Austini.

Tesla on viimastel aastatel seisnud silmitsi arvukate kaebustega ja kohtuasjadega oma Fremonti tehase endiste töötajate poolt rassilise diskrimineerimise ja seksuaalse ahistamise kohta. Paljud kaebused ei jõua kunagi kohtusse, sest Tesla täistööajaga töötajad kirjutavad alla lepingutele, mis nõuavad töövaidluste lahendamist suletud uste taga vahekohtus.

Hiigelhüvitis – 137 miljonit dollarit

Oktoobris määras San Francisco föderaalkohus ühele mustanahalisele mehele rassismi kannatuste eest üle 137 miljonit dollarit – arvatakse, et see on suurim omataoline otsus. Kohtunik andis jaanuarikuisel istungil märku, et tõenäoliselt vähendab ta summat, kuid ei rahulda Tesla taotlust uueks kohtuprotsessiks.

DFEHi andmetel ütles, et mustanahalised töötajad said väiksemate rikkumiste eest kiiremini märkusi või neid vallandati ja neid keelduti edutamast.