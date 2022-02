TLT alustab pealinnas testsõite elektribussiga

Omanäoline elektribuss sõidab testperioodil lausa 11 linnaliinil, et ühistranspordi kasutajad eri Tallinna piirkondadest saaks uue elektribussi sõidukogemuse ning sõidukit saaks testida erinevates sõiduoludes.

«Viimastel aastatel on Tallinna Linnatransport (TLT) testinud mitmeid elektribusse, et jätkata sõidupargi uuendamisega, eesmärgiga minna Tallinnas üle nullheitme ühistranspordile. Seekord on testimisel elektribuss, mida kutsutakse välismaal trammiks, mis liigub bussiratastel – ehk tegu on trammi välimusega bussiga,» selgitas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš lisas, et sõiduk on 100 protsenti elektriline ning selle eri laadimisvõimalused on heaks eelduseks edukaks liinivõrgu teenindamiseks.

«Sõiduk kasutab 100 protsenti roheelektrit ning on varustatud 5 akuga, mida saab laadida nii pistiku kui ka pantograafiga kolmel eri kiirusel: aeglane, kiire ja ülikiire. Elektribussi eeldatav sõiduulatus on meie kliimas ühe laadimisega 180-200 kilomeetrit,» tutvustas Boroditš uue sõiduki omadusi.

12-meetrine madalapõhjaline buss on varustatud kaasaegsete lisadega ning on loodud keskkonnasäästliku ja mugava sõidukogemuse pakkumiseks.

«Uues elektribussis on konditsioneer, loendurid ja reisijatele mõeldud teavitussüsteem. Kolme uksega buss mahutab 105 sõitjat ning eraldi on mõeldud ka erivajadustega reisijatele – sõidukis on ala spetsiaalsete nuppude ja käepidemetega ning ratastoolis sõitjatele annab ligipääsu eenduv platvorm,» kõneles TLT juhatuse esimees.

Elektribusside testimise valmidusele ja ootusele on oma heakskiidu andnud ka linnarahvas.

«Eelmise aasta lõpus viisime tallinlaste seas läbi rahulolu-uuringu, kust selgus, et 70 protsenti sõitjatest pooldavad elektritransporti. Näeme, et lisaks meie enda ambitsioonile katsetada erinevaid alternatiivkütustel sõitvaid ühistranspordivahendeid, on need ka hästi vastu võetud ja sõitjate huvi on eriti suur just elektribusside vastu,» kommenteeris Boroditš.

Eelmisel nädalal kuulutas TLT välja ka riigihanke 15 elektribussi soetamiseks, eesmärgiga jätkata ühissõidukipargi keskkonnasõbralikele sõidukitele üleminekut.