Venemaa-vastased sanktsioonid tabaksid bumerangina Euroopa majandust

«Väheneda võivad nii sissetulekud, tarbimine kui investeeringud, mistõttu aeglustuks majanduskasv,» ennustas hiljuti Euroopa Keskpanga president ­Christine Lagarde. Vene organisatsioonid on ELi pankadele võlgu ligikaudu 60 miljardit dollarit, Ukraina valitsus võlgneb oma riigivõlakirjade omanikele 23 miljardit dollarit, sõja puhkedes satuvad kohustuste tagasimaksed suurde ohtu. Kõige suuremad on aga siiski energiaga seotud riskid. Venemaa on ELi suurim energiatarnija, 38 protsenti maagaasist ja kolmandik toornafta impordist pärineb Venemaalt.