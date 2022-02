Mõni nädal tagasi teatas Eesti valitsus uhkelt, et on Euroopa roheleppe asjus suure sammu edasi astunud ning Eesti on oma seisukohad esitanud. Mis meid täpsemalt ees ootab, ei oska keegi selgelt öelda, kuid Euroopa Komisjoni suunised on sellised, et kõik on võimalik. Eestlastele pakub vast enam huvi punkt, mis puudutab puitu kui energiaallikat. Kuigi puit jõudis Euroopa Liidu taksonoomias ühes tuumaenergia ja maagaasiga taastuvenergiaallikate alla, on paljud keskkonnaühendused selle sammu vastu. Näiteks keskkonnaõiguse organisatsioon ClientEarth esitas juba Euroopa Komisjonile nõude, et nad selle klassifikatsiooni üle vaataksid.