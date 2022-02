Euroopa ei saa Norralt enam lisagaasi loota

Norra suurim energiaettevõte, mis toodab rohkem kui 20 protsenti Euroopasse tarnitavast maagaasist, on suurendanud mahukate Põhjamere maardlate toodangut, kuna piirkonna tarnekitsikuse tõttu on kütuse hinnad tõusnud rekordtasemele, kirjutab Bloomberg.

Euroopa riigid on pöördunud maagaasi eksportijate, nagu näiteks Aserbaidžaani ja Katari poole, et hinnata võimalikke täiendavaid tarneid, kui Ukraina pärast peaks puhkema konflikt ja Venemaa gaasivood peaksid vähenema. Moskva on korduvalt eitanud, et kavatseb oma naabrile kallale tungida.