Kohvi hind on tõusnud kümne aasta kõrgeimale tasemele

Arabica kohvi hinnad on viimase aasta jooksul enam kui kahekordistunud seoses Brasiilia kuiva ilma, tarneahela ebastabiilsuse ja veokuludega. Arabica kohvi futuurid tõusid seetõttu kolmapäeval New Yorgis koguni 2,9 protsenti 2,5665 dollarini naela eest, vahendab Bloomberg.

Selleks, et vähendada puudujääki, on röstijad kasutanud ära oma varusid ja viinud ülemaailmsed varud 22 aasta madalaimale tasemele. Tarnete vähenemise märgid on ilmnenud, kuna toiduainete maailmaturu hinnad jätkavad tõusu, lähenedes hiljuti oma rekordilisele tasemele.