Samuti kasutatakse raha süsiniku sidumise jälgimise tehnoloogia edasiarendusteks ja süsinikuturu Solid World DAO turule toomiseks, et aidata rahastada uusi süsinikuprojekte ja luua CO2 krediitidele läbipaistvus, likviidsus ja õiglane hind. eAgronom aitab juba praegu Euroopa põllumeestel CO2 jalajälje vähendamise eest tasu saada ja ettevõtetel oma süsiniku jalajälge korvata.

„Põllumajandus on meie jaoks sama asi, mis raamatud Amazoni jaoks – ehk siis alles algus. Oma uute ja ainulaadsete teenuste turule toomisel on eAgronomi abil hallatud 1 miljon hektarit põllumaad muidugi eelis, kuid sellega me ei plaani kindlasti piirduda. Kliimamuutustega võitlemiseks soovime pakkuda läbipaistvat jalajälje korvamise jälgimise platvormi ja juurdepääsu kapitalile kõigile kliimaneutraalsuse või kliimapositiivsuse poole püüdlevatele ettevõtetele“, ütles eAgronomi asutaja Robin Saluoks.