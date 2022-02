NÕRK POLIITIKA ⟩ Hando Sutter: energia on olnud odavalt käes

«Elekter maksis mullu üle kahe korra rohkem kui 2020, aga detsembris 2021 maksis üle viie korra rohkem kui 2020,» ütles Sutter intervjuus, kus teda küsitles ettevõtte poolt palgatud suhtekorraldaja Rasmus Kagge.

Sutter märkis, et elekter pole kunagi olnud avatud turul nii kallis kui mullu detsembris.

«Üle viie korra kallinenud elektrihinna põhjuseks oli ilus talveilm ehk tarbimine oli tavalisest suurem ja keskmisest üle kaheksa korra kõrgem gaasi hind. Kuna gaasi kasutatakse ka hoonete kütteks, siis see on kokku põhjustanud meeletu kulude kasvu,» lausus Sutter.

Enneolematult kõrgele tasemele on küündinud ka CO2 kvoodi hind, tonn maksab praegu ligi 100 eurot.

«Kust tuleb odav elekter? See tuleb tootmisüksustest, mis ei emiteeri CO2, sest see on praegu väga-väga kõrgelt maksustatud,» ütles Sutter.

Miks pole Eestis ehitatud tuuleparke? « Energia on olnud meile suhteliselt odavalt käes ja on jäänud ka poliitikakujundajate vaates tahaplaanile,» ütles Sutter. «Poliitiliselt ei ole antud tugevaid signaale, et on vaja tuleparke ehitada.»

Sutter viitas, et viimane riiklik toetusmeede tuuleparkide ehituseks lõppes 2016. Valitsus on välja kuulutanud vähempakkumise tuuleparkide ehituseks, kuid selle konkursiga saavad uued tuulevõimsused valmis 2026.

«Kas see on piisav tempo? Ei ole, peaksime liikuma edasi palju-palju kiiremini,» ütles Sutter.

«Poliitika peaks andma tugevamaid sõnumeid, et peaksime liikuma edasi energia efektiivsuse meetmetega ja taastuvenergia võimsustega kiiremini,» märkis Sutter.

Sutter märkis, et aasta 2013, kui kodutarbijatele maksis elekter 32,7 eurot MWh (3,3 senti kWh), ei tule enam tagasi. «2013 oli elektri hind muinasjutt, aga seda aega me tagasi ei saa, sest Narva Elektrijaamade hind on praegu palju-palju kõrgem,» ütles Sutter.