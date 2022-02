Iglumajad lähevad aja mahavõtmise parkidesse: sellele valdkonnale oli kriis väga soodne

Uue aasta esimestel päevadel Viljandimaal Leies Iglucrafti majatehases temaga intervjuud tehes kostis tsehhist töötegemise hääli, kuigi ettevõtte juhi kinnitusel oleks tehas pidanud kollektiivselt talvepuhkust veetma.

Kuidas sul endal aja mahavõtmine on õnnestunud? Aasta tagasi lubasite seda teistelegi müüma hakata?

Aja mahavõtmine on kogu meie ettevõtte sisu. Brändi lubadus on «Take time» – ütleme klientidele, et pakume aega. Inimesed ostavad emotsiooni, mitte sauna, maja või muud sellist. Kui otsisime lahendust, kuidas müüa 3,5 tonni kaaluv toode, mis maksab 50 000 eurot, kliendile, kes pole seda kunagi oma käega katsunud, siis jõudsime järelduseni, et tuleb müüa aega.

Kuidas tootmine siin ääremaal ennast ära tasub? Kas vahemaad logistikat keeruliseks ei tee?

Ma ei kasutaks sõna ääremaa. See on hoopis meie tugevus, et siin asume. Minu juured on siin, vanaema ja vanaisa kodu oli siin. Ise elan täna Tallinnas ja pool meie kontorist on samuti Noblessneris, aga mu maakodu on Leies ja seepärast mulle meeldib siin tegutseda.

Asukoht soodustab tootmist, sest poole tunni kaugusel on linnad, kust tuleb tööjõud. Osa materjale tuleb lähimaakondadest. Valmistoodete transpordil üle maailma ei muuda asja, kas asud kohalikule keskusele mõne tunni kaugemal või lähemal.

Olete tootmispinda laiendanud, kuidas see toodangus väljendub?

See viis hektarit siit vana tehase ja Viljandi-Tartu maantee vahel on meie uus krunt. Detailplaneering on tehtud, hakkame varsti ehitama. Praegused ruumid on amortiseerunud, need hooned olid siin juba siis olemas, kui ma väikese poisina vanaisaga vaatamas käisin, kuidas neis traktoreid ja kombaine remonditakse.

Oleme proovinud ehitada kõik majad nii, et need vastaksid eri riikide kõige karmimatele nõuetele, meilt läheb maja välja täisdokumentatsiooniga.

Meie majaehitusliin töötab nagu autotehas. On töökeskused, kus tehakse erinevaid tööoperatsioone ja stopperiga on välja mõõdetud, kui kaua tohib maja ühes töökeskuses olla. Kui läheb üle 16 tunni, on kogu graafik sassis.

Oleme olemasolevate ruumide lõikes laienenud nii palju kui võimalik, kuid kaotame praegu palju aega sisemise logistika keerukuse tõttu. Kui kogu pind oleks majatootmisele optimeeritud, oleks kogu tootmine kümme kuni 15 protsenti efektiivsem. Uus tehas tuleb pisut üle 4000 ruutmeetri, mida on kaks korda rohkem kui praegu.

Eelmisel aastal rääkisid, et järjekord on pikk. Mis seis järjekorraga on 2022. aasta alguses?

Meil oleks järjekord ikka pikk, aga leevendasime seda tööpinna suurendamisega. Kahekordistasime mullu oktoobris tootmismahu ja sellega tõime järjekorra ettepoole. Saame praegu veel kevadesse töid ette võtta, aga vahepeal venis ooteaeg juba üheksa kuuni, mis hakkas tõsiselt müüki pärssima.