Milrem Robotics ehitab mehitamata sõjamasinaid

Milrem tarnib oma robootikaplatvorme 12 riigi sõjaväele, suuremad neist on Ühendriigid, Holland, Indoneesia, Tai, Norra, Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa. Äsja sõlmis ettevõte Itaaliaga lepingu, millega Milrem saab ühe Euroopa suurriigi armee robootikapartneriks. Eesti kaitseväel on kolm Themist.

Milrem Robotics on kaitsetööstusringkondades tuntud ja hinnatud kaubamärk. FOTO: Sander Ilvest

Väärsi ütles, et Themise arendus sai alguse mõnekümnest tuhandest eurost, mille kaitseministeerium eraldas arendustoetuseks. Sellest on nüüd kasvanud miljoneid eurosid käivet tegev firma.

Riiklikule seemnerahale lisaks oli ettevõtte sünni juures vajalik usk toimingu õnnestumisse. Kust Väärsi selle usu võttis, ta otsesõnu ei vasta. Aga tema sees see oli, muidu poleks robootikafirmat sündinud, mis pürib mehitamata sõjamasinate tootmise üleilmseks turuliidriks.

Esimesed isesõitvad platvormid said valmis 2014. aastal. Esimene müük oli 2016. aastal, siis läks müüki Themise kolmas põlvkond. Praegu paneb ettevõte oma töökojas kokku viienda põlvkonna Themiseid.

Žüriiliikme kommentaar Meelis Atonen, AS Tavidi nõukogu liige Kuldar Väärsiga puutusin esimest korda kokku sajandi alguses, kui ta oli teede-ja sideministeeriumis ametnik. Vaidlesime, aga mees jäi meelde kui riigi asjalik esindaja. Paljud sellest ajast on endiselt riigisüsteemis, aga Kuldar Väärsi valis sootuks teise, riskantsema tee. Esialgu riigile kuuluvas ettevõttes, seejärel eraettevõtet juhtides ning lõpuks ise ettevõtjaks hakates. Milrem on veel arengujärgus ettevõte, aga sinna viimati sakslaste tehtud investeering näitab asja sisu. Sõjatööstuses end kinnistada pole olnud lihtne ülesanne, aga uute tehnoloogiatega on see võimalik.

Kõige värskem haru, mida Milrem Roboticsis arendatakse, on kosmosetööstus. See pole ka ime, sest ettevõtte teadusdirektor on füüsik Mart Noorma, kelle juhtimisel Eesti sai oma satelliidi, tõsi, tudengisatelliidi, aga ikkagi tehiskaaslase.

Väärsi sõnul kirjutab firma jupi Euroopa Kosmoseagentuuri programmile, mis – kui väga tugevalt lihtsustada – loob Kuu GPSi.

Milrem Roboticsi partner ja vähemusosanik ning strateegiline partner (24,9 protsenti) on Saksa kaitsetööstusettevõte Krauss-Maffei Wegmann, mille käive on üle miljardi euro aastas ja tuntuim toode Leopard 2 tank. «Nad on kõige tugevam mehitatud maismaasõidukite tootja Euroopas,» märkis Väärsi.

Otsekohe taotlus eristuda

Milremi asutasid transpordiettevõtja Hugo Osula ja Väärsi 2013. aastal. Nad hakkasid remontima Eesti kaitseväe soomukeid. Kohe asuti analüüsima, kuidas on võimalik ettevõtte tegevust kasvatada ja tegevusmahtusid suurendada.

«Kaitseväe sõidukite remondiäri kasvab parimal juhul 10–15-miljonilise käibega ettevõtteks. Välisriikidesse seda laiendada on keeruline,» märkis Väärsi.

Otsides artikleid, mida müüa, jõuti 2014. aastal maismaa robootikani. «Suhtlesime kaitseväega ja küsisime, et kui teil oleks selline platvorm, mis te sellega teeksite. Hakkasime kirjutama Themise kontseptsiooni ja esitasime kaitseministeeriumi arendustoetuste programmile taotluse,» meenutas suurosanik. «Ma isegi mäletan seda telefonikõnet 2014. aasta suvel, kui küsiti, et me kogu mahus teile toetust anda ei saa, aga kas te saate hakata tegutsema, kui saate pool summast?»