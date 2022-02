Testilõvide suured ambitsioonid

«Steve’iga tekkis klapp ja hoidsime temaga läbi aastate kontakti,» meenutab Kristel. «Tema aitas meil leida ka USA-sse esimese müügiliidri. Kui Steve hakkas oma karjääris järgmist sammu tegema, siis ta võttis meiega ühendust.». Selleks ajaks oli Testlios 60 inimest, pärast Steve’ tulekut on ettevõte kasvanud 170 inimeseni.

«Oleme Steve’iga aastatega kokku kasvanud, see hästi võimas side hoiab ära väärtuste ebakõlad, mis palgatud tegevjuhtidega sageli tekivad,» räägib Kristel. «Me ei läinud tegevjuhti otsima – algul mõtlesime teda hoopis müüki korraldama, aga jutu käigus hakkasime mõtlema suuremalt. Aaron oli kuuekuune ja me ei tahtnud enam USA vahet sõita. Esimesed kuus aastat elasime poole aastast USA-s, kuid lapsega oli see elu ebamugav. Lisaks tundsin, et mul on aeg keskenduda sellele, milles olen hea. Kõik ju algaski minu probleemist, kui olin testija ja töötasin erinevatel platvormidel.»

Žüriiliikme kommentaar Helo Meigas, Eesti Posti nõukogu esimees Kristel ja Marko Kruustük on loonud rahvusvahelise ettevõtte, mille eesmärk on pakkuda klientidele tarkvara testimisteenuseid, olles vahelüli kliendi ja testijate vahel, valideerides ja kontrollides tulemusi. Testlios on uuenduslik nii testijate tasustamise mudel kui ka platvormipõhine paindlik testijate kaasamine. Globaalselt töötab ettevõttes üle 150 inimese 26 riigist ning testijate võrgustikus on üle maailma rohkem kui 10 000 liiget. Ettevõte on kasumlik ja kiire kasvu faasis – tulud on kasvanud aastaga ligi 50 protsenti ning töötajaskond pea 100 protsenti. Märkimisväärne on ka nende sotsiaalne vastutustundlikkus – algatatud on tasustatud programm (milles osalisi on üle kogu maailma) raskustesse sattunud inimestele, keda õpetatakse testima. Programmi väärtus seisneb mentorites, kel on igal nädalal kõned õpilastega, kus aidatakse neid oma teekonnal, mil igasugune lootus on kadunud. Lisaks on Kristel ise võtnud endale eeskõneleja rolli võrdõiguslikkuse teemadel, et suurendada tehnoloogiavaldkonna populaarsust naiste seas.

Enamik Testlio kliente, kelle seas on tuntud nimed, nagu CBS, Amazon, Netflix ja Microsoft, asuvad USA-s ja ärilises mõttes on oluline olla kliendile lähedal. Asutajatel ei olnud huvi USA-sse jääda ja nii leitigi tegevjuht sealt riigist.

Vabakutselistele ehitatud ettevõte

Kui aga ettevõttel ei ole kontorit või see asub väikeses maanurgas nagu Eesti, siis kuhu kutsuda kliente ja kus nendega kohtuda?

Marko sõnul sobib see klientidele pandeemia ajal ideaalselt, sest keegi ei taha enam kokku saada. Ta ei eita, et kindlasti luuakse tugevamad ärisuhted, kui on võimalik minna baari ja juua üks õlu, aga pandeemia ajal pole see võimalik.

Ettevõttena on Testlio algusest peale pakkunud teenust vabakutseliste kaudu. See on nende toote eripära ja unikaalsus. Testijad on üle maailma laiali. See on algusest peale olnud firma DNA-sse sisse kirjutatud.