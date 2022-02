EY aasta ettevõtja nominent Hannes Lilp: üksik tellimus ei tee kellestki veel püsiklienti

Näiteks kulus ühe mahukama projekti puhul ainuüksi ettevalmistustöödeks kolm nädalat. Tellimus hõlmas ka projekteerimistöid, mis jätkusid veel siis, kui aluse ümberehitamine oli juba alanud. Kokku oli selle projektiga seotud üle 850 inimese – tervelt 14 korda rohkem kui ettevõttel endal praegu töötajaid.

Žüriiliikme kommentaar Reet Roos, Inspired Universal McCann OÜ Hannes Lilp on väga inspireeriv finalist. Ta on kasutanud kiirust ja paindlikkust, et olla kohal meeskonnaga seal sadamas, kus laevade ümberehitus on sõidugraafiku tõttu efektiivsem ning onestopshop-mudeliga võistelnud end konkurentsis globaalse turu täieõiguslikuks liikmeks just tänu uut moodi tegutsevat organisatsiooni ehitades. Avaldab muljet, et Eesti ettevõte pole kohal ainult Miamis ja Rotterdamis, vaid tegelikult igal pool üle maailma, täpselt seal, kus on kliendi probleem. Loodan, et praegu rulluv kriis on raputanud vana laeva ümberehituse mudelit nii palju, et Hannes Lilbi ettevõtte uus kliendikeskne ja kuluefektiivne (mis on ka keskkonnasõbralikum) lähenemine toob talle väärilise turuosa ja motiveeritud koostööpartnereid.

SRC teeb tööd kliendile sobivas kohas, olgu see siis kuskil sadamas või ka avamerel. Niisugune ongi nende ärimudel, olla n-ö geograafiliselt sõltumatu täisteenuse pakkuja, mille taolist firma loomise ajal mujal maailmas teadaolevalt olemas polnudki. Töölised lähevad sinna, kuhu kliendil vaja. Nii näiteks toimus Euroopast Austraaliasse viidud laeval osa töid teel maakera kuklapoolele, et aega kokku hoida.

Otseselt SRC Groupi palgal on umbes 60 inimest, neist ligikaudu 35 Eestis. Ülejäänud töötavad firma teeninduskeskustes Hollandis, Itaalias, Norras ja Poolas ning mõni ka mullu loodud müügiesinduses Ameerika Ühendriikides.

Lilpi sõnul hoiab SRC enda all eeskätt teadmispõhiseid töökohti, oskustöölised eelistab ettevõte sisse osta. Viimane on muidugi omaette kunst. «Oskustööliste leidmine on igas sektoris kriitiline,» märgib ta.

Loodusjõudude tunnetamine

Tööliste hankimiseks kasutab SRC valdavalt Euroopa, aga ka muu maailma tööjõurendifirmasid. Samas on pikka aega tegutsenud ettevõttel juba moodustunud võrgustik oskustöölistest, keda saab vajadusel projektidesse kaasata. Töötajad tihtipeale ei pärinegi sellest riigist, kus projekti ellu viiakse.

Võrgustiku loomine on oluline ka klientide poolel. Merenduse vallas on kliendi usalduse võitmine pikk ja käänuline protsess, mida saab mõõta aastates. SRC tegevusalal on kundedeks globaalsed ettevõtted ja konkurents neile teenuste pakkumiseks on arvatagi pingeline. Lisaks eelistavad paljud suurettevõtted osta teenuseid teistelt omasugustelt hiigelfirmadelt. Suurkontsernide puhul on tavaline seegi, et kuigi selle ühe haru jaoks võib mõni väiksem ettevõte olla tuntud ja hinnatud partner, siis samas pilvelõhkujas korrus all- või ülalpool paiknev teine divisjon pole temast kuulnudki.

Kui ei teki uut pandeemiast tingitud kriisi, siis peaks sel aastal saama näha turu jõulist taastumist.