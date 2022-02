Vanametalli ringlus hoiab maailma puhtamana

Suure kontserni osaks saamine oli ajastu märk

Kuigi nüüd on ettevõte osa suuremast rahvusvahelisest grupist, on Pedjak siiski säilitanud ettevõttes olulise osaluse ja juhtimine on jätkuvalt tema kanda.

Ühinemist oma valdkonna ühe suurema kontserniga peab ta elu üheks paremaks otsuseks. Saksa kontsern on toetav, kuna näeb Eesti üksuse suurt efektiivsust ja potentsiaali. Tänu ühinemisele sai võimalikuks ka Cronimet Nordicu laienemine välisriikidesse. See suhe tuleb kasuks mõlemale: kui emaettevõte käitleb peamiselt roostevaba metalli, siis Eesti üksus tegeleb ka värvilise ja musta metalliga.

Tänaseks on Pedjakul musta metalli tehingute osas nii head kogemused ja teadmised, et temaga võetakse sel alal nõu saamiseks ühendust maailma eri paikadest (näiteks Cronimeti Brasiilia ja Lõuna-Aafrika ettevõtetest).

«Kontserni kuulumine ja selle suurus ei ole eesmärk omaette, samas on see meile andnud parema ligipääsu oskusteabele ja ressurssidele. Vanametalli valdkond on lihtsalt selline, kus käibevahendite ja investeeringute summad kipuvad olema väga suured. Esimestel tegutsemisaastatel kasutasime oma vahendeid ja kohalike pankade laene,» meenutas ta.

«Et laieneda, uusi turge avada ning kaasaegsetesse töövahenditesse investeerida, selleks meil Eesti pereettevõttena üksi ressursse ei olnud ja kasvuks läinuks palju kauem aega. Ühinemine andis võimaluse luua tütarettevõte kõigepealt Lätis ja aasta-aastalt laieneda naaberriikidesse.»

Aasta ettevõtja konkursi žürii liikme kommentaar Kaidi Ruusalepp, Funderbeami asutaja ja tegevjuht Eva Pedjak on üks ettevõtjaid, kellest peaks kirjutama peatüki ettevõtlusõpikusse. Tegutseda vanametalli ringmajanduses, vedada sektori innovatsiooni ja puhast mainet, saada ärijuhtimise kõrval füüsika bakalaureusekraad, seepeale asuda aktiivselt toetama kaasaegset loodusteaduste õpetamise projekti «Praktikal», olla armastatud juht ja tööandja ning vändata jalgrattal läbi sadu kilomeetreid kuus. Eva käekiri ärijuhtimises on elegantsus, tugevus ja vastutustunne. Meil on žüriiga au tuua Eva peidust välja – tema eeskuju on järgimist ja tunnustamist väärt.

Õigeid koostööpartnereid ei leia kiiresti

Ettevõtte arengu seisukohalt on oluline metalli kogus, millele uus elu antakse. Kuigi ka Eestis kogutakse suuri koguseid vanametalli, siis ettevõtte kiiremaks kasvatamiseks on tegevust laiendatud väljapoole Eestit ning jätkuvalt otsitakse uusi usaldusväärseid välispartnereid.

Koos hoolikalt valitud välispartneritega kogutakse aina suuremaid koguseid vanametalli. Pedjaku sõnul on peamine leida üles riigid ja koostööpartnerid, kellega on võimalik teha head koostööd ilma, et ise peaks pidevalt kõrval seisma ja kätt hoidma.

Tänu tema järjepidevusele tegutseb nüüd ka Türgis Cronimeti ettevõte. Türgi on hetkel maailma kõige suurem vanametalli importija. Kui varem käisid tehingud Türgiga läbi vahendava ettevõtte, siis just Pedjak oli see, kes hakkas otsima võimalust vahetuks äritegevuseks Anatoolias. Paariaastase otsingu tulemusena leidis ta partneri, kellega on jätkuvalt hea koostöö.