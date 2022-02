Kallas: energiahindade tõus peaks jääma pidama

«Tõepoolest, viimastel kuudel on olnud hinnakasv ootamatult kiire ja inflatsioon on inimesi otseselt mõjutanud,» tunnistas Kallas. «Üks pool on see energiakandjate hinnatõus. Positiivne on see, et Eesti Pank hindab, et need energiahinna toetusmeetmed on aidanud tegelikult inflatsiooni ikkagi ohjeldada, aga paraku muidugi mitte nii palju. Positiivne on ka see, et palgad on kasvanud kiiremini kui inflatsioon, aga see ka ilmselt sel hetkel inimesi otseselt ei aita.»

Kallas viitas ekspertide hinnangutele, mille järgi hinnatõus ei ole pikaajaline. «Energiahindade tõus, mis mõjutab kõiki teisi sisendeid, peaks ikkagi minema kas nüüd just langustrendi, aga vähemalt jääma pidama. See võiks pidurdada ka seda hinnakasvu,» ütles peaminister.

Kallase sõnul on Eesti hinnad viimase kümne aastaga kallinenud keskmiselt 28%, samas kui palk on tõusnud 92% ja miinimumpalk on tõusnud isegi 125%.

«Toimetulekutoetuse tõus on üks selline võimalus aidata neid inimesi, kellel on kõige raskem, kelle puhul see hinnatõus puudutab sissetulekuid nii olulisel määral,» rääkis peaminister Kallas. «Teine teine pool on see, et vaadata, mida me siin veel üldse saame teha, arvestades seda, et see hinnatõus ei sõltu tegelikult Eestis, vaid paraku paljudest faktoritest, mis on meie kontrolli alt väljas.»