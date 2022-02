5 asja, mida peab tulude deklareerimisest peab teadma, et mitte endale kahju tekitada

Võlgnikel arestib kohtutäitur tulumaksu tagastuse reeglina juba maksuametis, on see ju tulu nagu iga teinegi. Täpselt seetõttu võib tulumaksutagastus olla ka arestivaba. Nimelt on riigikohus leidnud, et tulumaksutagastus on töötasuga sarnane sissetulek, millele ei saa täies ulatuses sissenõuet pöörata. Seega kui tagastus on selle kuu ainus sissetulek, on võlgnikul õigus saada arestivabastust täpselt samamoodi töötasuga, ehk üldjuhul miinimumpalk 654 eurot ning ⅓ ülejäänud sissetulekust. Kui sel kuul laekub ka töötasu, vabastatakse arestist ⅓ tagastatavast tulumaksust. Tähele tasub panna, et kui tulumaksu tagastamise nõue on valesti arestitud, peab selle vaidlustamisega pöörduma otse vastava kohtutäituri poole. Maksuamet sellega enam aidata ei saa.