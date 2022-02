Laevafirmad rõõmustavad: Rootsi saab tänasest ilma piiranguteta

Sisenemispiirangute kaotamine on hea uudis paljudele reisijatele, sealhulgas ka kaua oodatud otsus turismi- ja laevandussektorile, kellel on tulnud orienteeruda pidevalt muutuvate piirangute tingimustes.

«See on väga hea uudis mitte ainult neile, kes juba talvepuhkuse Skandinaavia mägedes on planeerinud veeta, vaid ka neile, kes alles mõtlevad, mida oma suvepuhkusega ette võtta,» ütles DFDS Eesti juht Peeter Ojasaar. «Tundub, et Rootsi ametivõimud on aru saanud, et osaliste piirangutega jätkamine oleks märkimisväärne inimressursside ebaotstarbekas kasutamine, mis nakkusohutuse seisukohalt mitte midagi ei muudaks.»