Loovagentuuri Sweep. tegevjuhina asus tööle Sandra Ollik

«Mulle on alati tundunud, et turundusmaailmas mõeldakse natukene liiga vähe ette ja muutustele reageeritakse liiga aeglaselt, mis lõppkokkuvõttes muudab keerulisemaks nii kliendi enda elu kui ka agentuuri oma. Mulle meeldib Sweepi mentaliteet ja ambitsioon teha asju teisiti ja liikuda kliendiga kaasa väga selgelt ja metoodiliselt, millest võidavad kõik osapooled,» märkis Ollik, kes on varem tegevjuhi ametit pidanud reklaamiagentuuris Tabasco ning ambient-meedia ettevõttes CreAm.

Agentuuri partner ja loovstrateeg Oliver Lomp tõdes, et väga häid inimesi mis tahes positsioonile on keeruline saada, aga kui Sandra nimi grupi poolt lauale toodi, tuli tõdeda, et paremat kandidaati sellisele võtmekohale ei eksisteeri. «Esiteks oli koostöö Sandraga minu Tabasco aegadel suurepärane ja teiseks on tal MM Grupile kuuluva ettevõtte tegevjuhi kogemus olemas ning ta teab hästi, kuidas nii suures süsteemis organisatsioorne pool toimib. Lisaks on tema suur tugevus lai oskustespekter turunduses: tal on kogemusi produktsioonist meediani, mis aitab suurt pilti kenasti kokku sulatada,» rääkis Lomp.

Juba jaanuari algusest töötavad Sweepis kunstiline juht Triin Heimann, brändingu juht Laurence Duchemin ning loovjuht Tiit Liblik.

17-aastase kogemusega Triin on alustas karjääri agentuuris Imagine AD, ent töötas viimased kaheksa aastat AD Angelsis kunstilise juhi positsioonil. Viimaste aastate tuntumatest kampaaniatest võib Triinu looduna välja tuua Viru Keskuse «Kanna staari moodi», tervisekassa «Sina oled oma rinna hoidja» ja Stockmanni «Rõõmsad peied».

Laurence Duchemin on Prantsusmaalt pärit brändingu juht, kelle Eesti karjäär on peamiselt möödunud juhtivas disainiagentuuris Velvet. Alates 2004. aastast erinevates Pariisi agentuurides töötanud Duchemini üheks tuntuimaks Eestis tehtud tööks on statistikaameti brändiuuendus.

«Meie eesmärk on pakkuda klientidele teenust, mille loovad vaid oma ala tipp-spetsialistid. See eeldus puudutab nii töö kvaliteeti kui ka motivatsiooni taset ehk et meil on ainult inimesed, kes reaalselt tahavad jätkusuutlikult tegeleda klientide brändide edasiviimisega,» kommenteeris Sweepi partner ja loovstrateeg Siim Nikopensius.

Tiit on uue põlvkonna loovjuht, kes esmalt pälvis tähelepanu 2018. aasta Kuldmuna Pesamuna konkursi võitjana. Liblik alustas karjääri 2017. aastal agentuuris Havas loovkirjutajana, kus pidas ka loovjuhi ametit. 2021. aasta suvel oli ta loovjuhina Riba Films nimelise produktsioonikollektiivi üks asutajatest. Libliku tööde hulka kuuluvad näiteks riigi infosüsteemi ameti kampaania «Ole IT-vaatlik» ja sotsiaalturunduskampaania «Ava Meeli!».

Veebruarist liitub osalise koormusega varem Kontuuris töötanud projektijuht Eva Kaarin Rungi. Sotsiaalmeediaspetsialistina on alustanud tööd Mariliis Kaer, kes on ka ise TikToki influencer enam kui 27 000 jälgijaga.

«Jätkame liiniga »me ei katseta«. Kui pole otsest inimesega koos töötamise kogemust, siis on igale värbamisele eelnenud meeletu eeltöö, mis on tähendanud mitme arvamuse võtmist ühiste tuttavate kaudu, et saada üldse aru, kellega on mõistlik kohtuda. Iga inimene on meile väga hoolega valitud,» märkis Lomp.

«Ilmselt saab lähiajal olema veelgi liitujaid. On tore tõdeda, et inimesed tahavad meile tulla. Lisaks sellele, et otsime ise, kirjutatakse meile ka omast initsiatiivist,» lisas Nikopensius.