Vaata, milline pensionifond sobib sinu vanusega kõige paremini

«Igal teise samba pensionifondil on oma investeerimisstrateegia, mille põhjal investeeritakse fondi vahendeid eri varaklasside, näiteks aktsiate, võlakirjade jms kombinatsioonina. Valides ebasobiva pensionifondi, mis investeerib liiga palju või vähe aktsiate varaklassi, riskitakse sellega, et investeerimistulemused ei vasta ootustele,» rääkis Kuusk.

Kui aga noored investeerivad liiga konservatiivselt, riskivad nad sellega, et nad ei kasuta ära oma täielikku investeerimispotentsiaali ning üha tõenäolisem on see, et kogutud vahendid ei ole inflatsiooni eest kaitstud ning väärika pensionieaga seotud ootused ei täitu. Luminori statistika näitab, et umbes 12% alla 55-aastastest klientidest on valinud liiga väikese aktsiate osakaaluga fondi.