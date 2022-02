Eestlane tõusis Food Unionis kõrgele kohale

Ausil on ligi 30-aastane mitmekülgne töökogemus jäätiseäris, kus ta on töötanud müügijuhina, jäätisevabriku juhina ja viimased ligi seitse aastat Premia Tallinna Külmhoone tegevjuhina.

Food Unioni grupi Euroopa uue tegevjuhi Arturs Cirjevskise sõnul on Ausi pikaaegne silmapaistev töö ning kogemused Eesti suurima ja vanima jäätisetootja Premia kaubamärkide arendamisel, tootmisel ning turustamisel, samuti edukas sisenemine Eesti piimatoodete turule ning Premia viimaste aastate pidev kasv heaks aluseks, mille pinnalt viia koos Food Unioni Läti kogenud meeskonnaga ellu kontserni järgmine arenguetapp.

Food Union on juhtiv ja innovaatiline tarbekaupade ettevõte, mis arendab kohalikke kaubamärke ja valmistab toidutooteid Euroopas, Valgevenes, Venemaal, Hiinas ja Kagu-Aasias.

Food Union on hetkel juhtiv jäätisetootja Baltikumis ja Taanis ning kontsernil on tugev turupositsioon Norras, Rumeenias, Venemaal ja Valgevenes. Juhtiva piimatoodete kontserni omanikud on Hongkongis asuv investeerimisfirma Meridian Capital Limited ja üks Aasia suurimaid erakapitaliettevõtteid PAG.