EVEA kritiseerib teravalt vilepuhuja seaduse eelnõu

Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu eesmärk on vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivile kaitsta inimest, kes annab edasi talle teadaoleva olulise informatsiooni ohtliku või seadusevastase tegevuse kohta, võimaliku tagakiusamise eest nii töökohal kui mujal. Samuti on seaduseelnõus ette nähtud protseduur, kuidas korrektselt toimida rikkumise avastamise korral ja keda teavitada, aga ka ajakirjandusega suhtlemine rikkumise kahtluse korral. Seaduseelnõu järgi ei tohi ajakirjandust teavitada enne, kui info on edasi antud organisatsiooni sees või tehtud pöördumine rikkumisi menetleva asutuse poole, mis võib olla näiteks tööinspektsioon või prokuratuur.