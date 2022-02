EL plaanib 43-miljardise kavaga leevendada pooljuhtide nappust

Näiteks autotööstuses vähenes 2021. aastal mõnes liikmesriigis tootmine kolmandiku võrra. See on toonud selgemini esile selle, kuivõrd sõltuv on pooljuhtide väärtusahel väga piiratud arvust tootjatest keerulises geopoliitilises olukorras. Samuti näitab see pooljuhtide tähtsust kogu Euroopa tööstuse ja ühiskonna jaoks.