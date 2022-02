McDonald'si endine tegevjuht: hinnatõus paneb portsjonid kahanema

Endine McDonald'si tippjuht tõdes, et inflatsioon ajab «täiesti hulluks» kõik USA restoranid ja selle mõju sektorile on olnud «hullumeelne», vahendab Business Insider.

McDonald'sit 1997. aastani juhtinud ja täna maailma suurima kiirtoiduketi frantsiisisüsteemi konsultandina töötava mehe teatel on märkimisväärselt tõusnud näiteks veise- ja kanaliha hinnad. «Portsjonite suurus väheneb. Toodete hinnad tõusevad,» lisas ta.

USA tööjõu statistika büroo andmetel kasvas inflatsioon Ühendriikides detsembris 7 protsenti, mis on kiireim tõus alates 1982. aastast.

Rensi lisas rekordilist hinnakasvu kommenteerides, et McDonald's soovitas frantsiisivõtjatel, kelle hallata on umbes 90 protsenti müügikohtadest, tõsta toodete hindu 6,5 protsenti. Samuti võimaldab kiirtoidukett restoranidel tõsta lõpuks karastusjookide hindu. Varem kehtis Ühendriikide Mcdonald'sis põhimõte, et igas suuruses joogi pidi kätte saama dollariga.