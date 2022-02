Aasta ettevõtja nominent Ain Antons: riske peab võtma nii, et saaksid öösel rahulikult magada

Tänavu plaan naasta liidripositsioonile

Žüriiliikme kommentaar

Aavo Kokk

Catella Corporate Finance juhatuse liige

Haagis on ju lihtne toode – rattad ja nende peal keevisraam. Aga kes on vähegi haagist kasutanud, teab, kui oluline on vastupidavus ja kasutusmugavus. Respo on Eestis olnud oma valdkonnas teerajaja ning Respo eksport osundab, et ka teiste riikides on toode konkurentsivõimeline. Ja justkui lihtne toode, peame arvestama, et tegemist on liiklusvahendiga. Ükski riik ei soovi teedele suurel kiirusel liikuvaid seadeldisi, mis pole sada korda üle kontrollitud. Respo tooted on kõik need kontrolliprotseduurid läbinud!

1996. aastal avaldas sakslane Hermann Simon raamatu «Hidden Champions». Ta juhtis tähelepanu, et kogu maailmas on palju väikeseid kõrge kasumlikkusega ja väga spetsialiseerunud firmasid, mis oma valdkonnas on turuliidrid. Sageli on need perefirmad ja enamasti neid eriti ei märgata, kuna tooted on tavalised. Aga need väärivad tähelepanu, sest just sellised firmad on edukate majandusriikide tegelik selgroog.

Ain Antonsi ja Annes Koppeli loodud Respo Haagised on just üks selliseid varjutšempioneid.