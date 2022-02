Omikroni laine teeb tööandjate elu keeruliseks

Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil tõdes, et olukord on väga keeruline. «Päris paljud inimesed on kas ise koroonas või lähikontaktsed. Olen kuulnud, et ka renditööjõudu pole enam väga saada, keda saaks muidu «tööampsuna» kasutada. Kaupluste vahel liigutatakse inimesi. Osad on võibolla vähendanud ka kaupluste lahtiolekuaega,» sõnas ta. Peil ütles, et mingi osa väiksematest poodidest võib olla ka ajutiselt suletud, kuid pigem esineb seda vähem – enamik üritab hakkama saada olemasolevate töötajatega, kes võivad teha ületunde.