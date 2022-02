«Makromajandustoetus on väga oluline ja me hindame kõrgelt sellist solidaarsuse sammu teiselt riigilt, Emmanueli, Prantsusmaa võimsat sammu – 1,2 miljardi euro suuruse makrofinantsabi eraldamist Ukrainale,» ütles Zelenskõi Kiievis Macroniga ühisel pressikonverentsil. «See aitab meil tõesti oma majandust püsikindlamaks muuta. Meil ​​läheb juba hästi, kuid see on võimas samm Ukraina majandusliku jätkusuutlikkuse nimel.»