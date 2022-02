Kõrge elektrihind võib Eesti tuumajaama ettevalmistusi kiirendada

Münt sõnas tänasel Fermi Energia uue põlvkonna tuumaenergia aastakonverentsil, et Eestisse tuumajaama rajamise plaanist on räägitud juba 15 aastat. Ühel hetkel oli päevakorras idee ühineda investorina Leedu tuumajaama projektiga, kuid plaanile tõmbas kriipsu peale Jaapani Fukushima katastroof ning Leedus korraldatud referendum. «Suurte jaamade aeg on lõppenud, õnneks või kahjuks tulid pildile väikereaktorid,» sõnas Münt.