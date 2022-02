Vaata, millises riigis on odavam kinnisvara osta ja millises rentida

Üüri- ja eluasemehindade vahelise väikseima marginaaliga (0,8%) on esikohal Lõuna-Aafrika Vabariik, mille keskmine üürihind on 865 USA dollarit ja hüpoteegi igakuised maksed 872 dollarit – hinnavahe on veidi alla 10 dollari.

Talle järgnesid Lõuna-Korea ja Eesti vastavalt 7,1% ja 9,2% hinnavahega, kusjuures keskmise üüri ja eluasemelaenu maksete hinnavahe jäi mõlema puhul alla 100 dollari.

Skaala teises otsas näitas uuring riike, kus maja- ja üürihinnad on kõige suuremad. Suurim vahe on Luksemburgis – 51%, kus igakuised hüpoteeklaenumaksed on 4558 dollarit ja keskmine üür 3017 dollarit.

Soomes on odavam osta kui rentida

Ainult kahes riigis oli maja ostuhinna ja üüri suhe negatiivne, mis tähendab, et maja on odavam osta kui üürida. Kõige suurem on see vahe Soomes. Erinevus ei ole siiski suur, kuna majahinnad on vaid 2,1% odavamad kui üür, hinnanguliselt 1285 dollarit ja hüpoteegimaksete puhul 1258 dollarit kuus.

Teine riik, kus oli odavam osta kui rentida, oli Itaalia ja seda samuti väga väikese vahega. Keskmise üüri ja hüpoteegimakse vahel oli alla 10 dollari: 1006 dollarit oli üüri ja 997 USA dollarit hüpoteeklaenu summa.

Kalleim on kinnisvara osta Luksemburgis

Lisaks sellele, et Luksemburg on nii üüri- kui ka eluasemehindade poolest kõige kallim riik, on Luksemburg ka vahe nende kahe vahel kõige suurem – 51,1%. See tähendab, et kui keskmine üür on 3017 dollarit, on igakuine laenumakse 4558 dollarit. Luksemburg on tuntud oma kõrge elukalliduse poolest, mis kajastub selgelt kinnisvara- ja üürihinnas.

Üllatuslikult järgneb Luksemburgile Läti. Ehkki Lätis on eluasemehinnad palju odavamad kui Luksemburgis, on seal üüri- ja ostuhinna vahe sama suur – 42,5%. See tähendab, et igakuine üür on keskmiselt 582 dollarit ja laenumakse umbes 830 dollarit.