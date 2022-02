Andres Sutt: kella 23 piirang veel ei kao

Sutt ütles Postimehele, et tema soov on määrata kellaajapiirangu kaotamiseks haiglakoormuse tase, nagu tehti seda ka Covid-19 digitõendi puhul. «Vaatamata sellele, et omikrontüvi ei tõota olla niivõrd tõsine, on nakatumine ja haiglakoormus viimastel päevadel mõnevõrra tõusnud,» märkis Sutt.