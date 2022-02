Tuumaenergia töörühma lõpparuanne võib saada avalikuks 2024. aastal

Kantsler lisas samas, et lõppenud aasta sügisel hüppeliselt kasvama hakanud energiahindade valguses on tekkinud poliitline tahe lõpparuande avaldamiseks varem. Töörühmal on kavas valitsusele esitada ettepanekud, kas ja mis tingimustel on võimalik aruande avaldamist ette poole tuua, veebruari jooksul.

«Kindlasti see vajab teatavaid ressursse, see vajab teatavaid võimekusi, just avalikus sektoris, ja kui need on olemas, siis me leiame, et mõned kuud on kindlasti võimalik seda tööd varasemaks tuua,» ütles Münt. Peale aruande avaldamist on võimalik valitsusel aruanne kinnitada, misjärel liigub see edasi riigikokku, kes peaks Mündi sõnul tegema otsuse, kas minna tuumaenergia arendamise programmiga edasi.