Kas «osta kohe, maksa hiljem» makselahendus kaotab turult järelmaksu?

Liisi järelmaksu esindava Holm panga partnersuhete osakonna juht Robert Kivimäe nendib, et tänapäevane lihtsam järelmaksu vormistamine, on tõstnud järelmaksu võtmist. Järelmaksuga ostetakse peamiselt elektroonikat, kodusisustust ning ehitus- ja aiatarbeid ning keskmine järelmaksu ostukorv jääb 600-700 euro vahele.

Järelmaksu kõrvale trügivad jõuliselt ka «osta kohe, maksa hiljem» makselahendused. «Nende võlu seisneb ostude ajastamises paari kuu peale – näiteks võimalus maksta ostu eest kolmes osas ilma igasuguse lisatasuta. See on paindlik finantseerimisvõimalus nii ootamatute väljaminekute kui planeeritud ostude puhul,» ütles Inbanki ostude finantseerimise toodete juht Helena Raud.

Ta sõnas, et «osta kohe, maksa hiljem» võimalust kasutavad peamiselt noored, kellel ei ole krediitkaarti, kuid soovivad tasumist ajatada. Samuti on tegemist pigem igapäevaste ostudega, mille ostukorv küündib paarisaja euroni.

«Näiteks on tarvis osta hooajalisi rõivaid – suusajope- ja püksid, suusapesu, mütsid-kindad. Tellid e-poest need endale koju, proovid ära ning tasud nende eest alles siis, kui oled otsustanud, millised esemed endale jätad ning millised tagastad. Seejuures tuleb esimene makse teha alles järgmisel kuul,» seletas Raud.

Nii Raud kui ka Kivimäe usuvad, et järelmaks ei kao turult kusagile, kuna teenus uueneb vastavalt klientide tarbimisharjumustele ning tegemist on siiski suuremate ostude finantseerimiseks mõeldud lahendusega. Samas on lähiaastatel oodata «osta kohe, maksa hiljem» jõudsat kasvu, mis kindlasti mõjutab tarbija ostukäitumist.