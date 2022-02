VAATA OTSE ⟩ Kuidas lepitada kogukondi tuuleparkide rajamisega

Majanduskomisjoni liige Annely Akkermann selgitas, et tuuleparkide rajamisega on üles kerkinud mitmed probleemid ja kaasnenud kohalike elanike vastasseis. «Komisjon soovib avaliku arutelu käigus leida lahendus, kuidas lepitada kogukondi seoses tuuleparkide rajamisega, selgitada tuuleenergia sektori kohaliku kasu tuulikutasu kehtestamise kaudu ja anda ülevaade mereala planeeringu seisust,» ütles Akkermann. Ta lisas, et tehtud majanduslike andmete võrdluse kohaselt on tuulest energia tootmine praeguseks odavam kui ükskõik millisest muust energiaallikast. Maa- ja meretuuleenergia tootmise potentsiaal Eestis kokku on oluliselt suurem kui meie riigi energiavajadus.