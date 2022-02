Esindusorganisatsioonid kutsuvad valitsust üles ligi 200 000 eluruumi puudutava kütteõli aktsiisi langetamisele

«Raske on mõista, miks peaks Eesti kütteõliga kodukütja maksma riiklikeks maksudeks 20 korda rohkem, kui Saksamaa koduomanik,» ütles Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna. «Selles vaates on kas või lühiajalised soodustused õliga kodukütjatele – näiteks järgmiseks kaheks-kolmeks aastaks – mõistlikud, et energiakriis üle elada.»

Koduomanikud vaatavad murelikult juba järgmise talve poole. «Kõigi eelduste kohaselt võib ka siis näha praegusega võrreldavaid küttearveid ning kui toetusmeetmed lõppevad, siis on koduomanikud sõna otseses mõttes külma käes,» sõnas Pärna.

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat toetas samuti vaadet, et Eesti maksukeskkond peaks olema võrreldav teiste regiooni riikidega.

«2014. aastal Taavi Rõivase valitsuse kokku lepitud kodu- ja hoonete kütjatele kehtestatud hüppeline maksutõus oli Euroopas täiesti pretsedenditu ja lõi sinna, kus see kõige valusamalt tunda andis. Kahjuks on varem tänased valitsusparteid leidnud, et Eestis – erinevalt kõigist teistest regiooniriikidest – on energia luksuskaup ja seda ka vastavalt maksustanud,» rääkis Raamat.

Raamat märkis samuti, et Eesti ettevõtetele on diislikütuste maksukoormus märgatavalt kõrgem kui naaberriikides.

«Kui isegi Soomes on ettevõtjatele nii kütmiseks, kuid samas ka metsatöödel ja tootmisterritooriumil kasutatud diislikütus üle 10 sendi madalamalt maksustatud kui Eestis, siis arusaadavalt meie ettevõtete konkurentsivõime kannatab. Nii aitaks vähemalt kütmiseks soodusmääraga kütuse võimaldamine ettevõtetel jätkuvad keerulised ajad veidigi paremini üle elada,» sõnas Raamat.

Ehitisregistri andmetel on Eestis ligi 200 000 eluruumi, mille kütmiseks kasutatakse vedelkütust. Pärna möönab, et ilmselt on see arv reaalselt siiski väiksem, kuid paljud koduomanikud on jätnud õlikatlad enda jaoks reservi, mida võiks kasutusele võtta kõrgete elektrihindade korral.