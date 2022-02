Tai armee hakkab testima Eestis kaitsetööstuse mehitamata lahingusõidukit

Tarnitud sõidukile on integreeritud Austraalia kaitsetööstusettevõtte Electro Optic Systems’i kaugjuhitav relvasüsteem R400S koos Northrop Grumman 30 mm automaatkahuriga M230 LF. Milrem Robotics oli ka projekti süsteemiintegraator.

«Meil on au olla Tai armee ja kaitsetehnoloogia instituudi partner robotsüsteemide alal. Tegemist on meie jaoks märkimisväärse kliendi ning THeMISe kasutusotstarbega,» sõnas Milrem Robotics’i juhatuse esimees Kuldar Väärsi. «See näitab, et THeMIS saab hakkama väga rasketes keskkondades ning 30 mm relvasüsteemi edukas integreerimine viib THeMISe tulejõu järgmisele tasemele.»