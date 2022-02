Euroopa elektri hind langeb seoses suurenevate Vene gaasivoogudega

Saksamaa ja Prantsusmaa elektrienergia hinnad langesid esmaspäeval Euroopa energiabörsil kumbki umbes 7 protsenti, andes sellega kinnitust arusaamale, et turg on väljunud energiakriisi kõige hullemast perioodist, vahendab Bloomberg.

Kauplejad jälgivad tähelepanelikult Venemaalt Euroopasse läbi Ukraina suunduvaid gaasivooge, mis on pärast eelmise nädala lõpus toimunud langust taas tõusnud. Langev gaasihind tähendab madalamaid tootmiskulusid maagaasi kasutavate elektrijaamade jaoks.

Kuigi järgmise kuu elektrihinnad on alates detsembrikuu rekordtasemetest enam kui poole võrra langenud, on need ikka veel tavapärasest palju kõrgemad ja vähendavad kogu piirkonna ettevõtete kasumit.