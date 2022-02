Mari-Ann Lumeste loobus juristitööst, et inimeste kodudes kord majja lüüa

Elule uue suuna leidis ta siis, kui avastas Netflixist Marie Kondo sarja, kus jaapanlanna õpetab inimestele kodude korrastamist. «Ma sain aru, et see koht, kus ma pean neid vastuseid otsima, on minus endas, minu asjades ja minu kodus. Asjadega töötamine on üle ootuste teraapiline tegevus,» tõdes Lumeste. Nii käis ta läbi kogu oma elamise ning kui seal oli kõik korda saadud, võttis ette ka sõprade ja sugulaste kodud.