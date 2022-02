Alexela saab uue tegevjuhi pangast

Alexela suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl tõdes, et Alexela ees seisab mitmete strateegiliste küsimuste lahendamine, alustades Eesti majanduse energiakriisist väljaaitamisega kuni kannapöördeni põlevkivi väärindamisel ja kogu selle tööstusharu ümberprofileerimisel.

«Mul on tõeliselt hea meel, et tugeva juhi ning meeskonnamängijana tuntud Hans nõustus vastu võtma seda mitte just kõige tagasihoidlikumat väljakutset. Soovin talle leidlikkust ja paindlikkust nende ülesannete lahendamisel,» lausus Hääl.