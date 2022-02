Ministeerium: nafta rekordhind jõuab tarbijahindadesse veebruaris

«Siinkohal tuleb ka arvestada, et tegevusalade lõikes on erinevused suured. Kõige enam mõjutab see paberitööstust ja veevarustust, kus tuleb arvestada ligemale 12-protsendilise kulutuste kasvuga. Suur mõju on ka kinnisvaraalasele tegevusele. Sisendhindade tõusu lisamine lõpphindadesse sõltub paljuski ettevõtete marginaalidest, konkurentsiolukorrast ja praegusest majanduskonjunktuurist,» lisas ta.