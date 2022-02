Tuludeklaratsioonide esitamine algab järgmisel nädalal, mida peab teadma?

Kui kõik saadud tulu ei ole maksustatud, peab inimene selle ise märkima. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi

Kuna kolmanda samba sissemaksete tegemine on aktiviseerunud, siis tuleb tähele panna, et tulumaksuvabastust saab ainult sissemaksetelt, mis ei ületa 15% sissetulekutest ning on tehtud iseenda kontole. Lapse kontole tehtud kolmanda samba sissemakse eest lapsevanem maksuvabastust ei saa, kinnitas Liivamägi. Kui laps kannab omateenitud tulu kolmandasse sambasse, saab laps kasutada tulumaksuvabastust sellelt summalt

Investeerimiskonto kasutajatel tuleb deklareerida nii sisse-ja väljamaksed. Kui neid ei deklareeri, siis võib tekkida maksukohustus, märkis Liivamägi. Kui see siiski peaks ununema, saab andmeid parandada kolm aastat tagasiulatuvalt. Kui kahjum kandub edasi automaatselt, kuid kui tehinguid tehtud pole, siis tuleb seda kinnitada.

Liivamägi sõnul kipuvad ununema ka tulud välisriikidest, sest see info ei ole eeltäidetud. Vahet tuleb teha tuludelt, millelt on juba tulumaks kinni peetud ja millelt ei ole - nende jaoks on deklaratsioonil eraldi read.

Krüptokasum läheb maksustamisele

Krüptovara on nagu vara ikka ja kasumilt tahab riik tulumaksu. Seal ei saa maksustamist edasi lükata, kahjumit ei võeta arvesse: kõik kasumlikud tehingud kuuluvad maksustamisele ja kahjumlikud tehingud arvesse ei lähe, rääkis Liivamägi. See tähendab, et inimene ei saa ühe tehingu kasumist maha arvata teiste tehingute kahjumit.

Need vanemad, kes said viimases kvartalis sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitist, võib selle maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning 2022. aastale jääva osa deklareerida 2022. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2023. aastal.

«Kui kõik saadud tulu ei ole maksustatud, peab inimene selle ise märkima,» toonitas Liivamägi. «Kui selline tegevus on püsiv ja kasumile suunatud, siis on see ettevõtlus, selleks on eraldi E-vorm ka neile, kes ei ole end FIE-ks vormistanud.»

Liivamägi soovitas neil, kes ettevõtlust rohkem teevad, kasutada ettevõtluskonto lahendust, kus juba kontole laekumisel arvestatakse maksud ära ja hiljem pole vaja nendega tegeleda. Seda kontot saab teha LHVs.

Need, kelle aastane tulu pole üle 6000 euro, ei pea üldse deklareerima. Kui neilt on aga siiski tulumaksu kinni peetud, tuleks selle tagasisaamiseks esitada deklaratsioon.

Samuti tuleb kahjude arvesse võtmiseks esitada deklareeratsioon. Kes maksusoodustusi ei taha kasutada, ei pea ka deklaratsiooni esitama. Kui alaealise lapse eest on vaja deklaratsioon esitada, saab seda teha lapsevanem. FIE, kes ei ole tulu teeninud, peab esitama 0 deklaratsiooni.